DOLAR
38,95 0,26%
EURO
44,36 0,03%
ALTIN
4.187,53 0,34%
BITCOIN
4.252.142,3 -1,42%

Azerbaycan'da Türk Mutfağı Haftası Çerçevesinde Klasik Tatlar Tanıtıldı

Bakü'de düzenlenen etkinlikte Türk mutfağının klasik lezzetleri tanıtıldı. Etkinliğe birçok davetli katıldı.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 20:58
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 20:58
Azerbaycan'da Türk Mutfağı Haftası Çerçevesinde Klasik Tatlar Tanıtıldı

Azerbaycan'da Türk Mutfağı Tatları Göz Kamaştırdı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında klasik Türk lezzetleri tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından her yıl 21-27 Mayıs tarihlerinde kutlanan Türk Mutfağı Haftası, bu yıl Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ve Bakü Yunus Emre Enstitüsü işbirliği ile gerçekleştirildi.

Önemli Davetli ve Katılımcılar

Etkinliğe Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, çeşitli ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri ve milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Türk Mutfağının Öne Çıkan Lezzetleri

Katılımcılara, mercimek çorbası, yaprak sarma, zeytinyağlı fasulye, karnıyarık, kuru fasulye, patlıcan musakka, türlü, kadınbudu köfte, pilav, cacık, tepsi böreği, pide, fırın sütlaç, revani, ev baklavası gibi Türk mutfağının klasik yemekleri ile tatlı ve içecekler ikram edildi.

Geleneksel Yemekler ve Kültürel Diplomasi

Büyükelçi Akgün, etkinlikte yaptığı konuşmada, Emine Erdoğan’ın sözlerine atıfta bulunarak, bu etkinliğin Türk mutfağının medeniyetler arası köprüler kurma konusundaki rolünü vurguladı. Akgün, "Geleneksel yemekler, yalnızca tariflerden ibaret değildir; Türk kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. İnsanları aynı sofrada buluşturmanın yanı sıra bağ kurma ve ortak anlayışı güçlendirme yönüyle de önemli bir yere sahiptir" ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir ve Sağlıklı Türk Mutfağı

Akgün, Türk mutfağının sağlıklı, sürdürülebilir ve israfı önleyen yapısını tanıttıklarını belirterek, "Klasik yemeklerimizle hazırlanan sürdürülebilir, sıfır atık prensibine dayalı ve geleneksel Türk mutfağımızı tanıtmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, klasik Türk...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, klasik Türk lezzetleri tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından her yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında dünyanın farklı noktalarında kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ve Bakü Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde program gerçekleştirildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, klasik Türk...

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, klasik Türk lezzetleri tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından her yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında dünyanın farklı noktalarında kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ve Bakü Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde program gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Balıkesir ve İzmir'de Devlet Kapısında Yeni Kariyer Fırsatları!

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Zanlı Yakalandı
2
Maltepe'deki Kayıp Genç Ormanlık Alanda Bulundu
3
Trabzon'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
4
TEO Liseler Arası Bilgi Yarışması'nın Kazananları Açıklandı
5
TÜGVA Van İl Temsilciliği 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi
6
Bilecik'te Fırtına Sonrası Devrilen Ağaç Kafe Bahçesine Düştü
7
Kayseri'de 14 Katlı Apartmana Yıldırım Düşmesi Hasara Yol Açtı

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Kayseri'de Yatırım Fırsatı: Kocasinan İhalesiyle Altın Değerinde Arsalar Satışta

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!

Kurban Bayramı'nda Çiftçilere Maddi Destek Geliyor

Diyarbakır'da Su Faturası Dönüşümü: 1 Haziran'da Yeni Destekler Başlıyor

Balıkesir ve İzmir'de Devlet Kapısında Yeni Kariyer Fırsatları!

Konya'da Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Dikkat!

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı