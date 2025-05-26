Azerbaycan'da Türk Mutfağı Haftası Çerçevesinde Klasik Tatlar Tanıtıldı

Azerbaycan'da Türk Mutfağı Tatları Göz Kamaştırdı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında klasik Türk lezzetleri tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından her yıl 21-27 Mayıs tarihlerinde kutlanan Türk Mutfağı Haftası, bu yıl Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ve Bakü Yunus Emre Enstitüsü işbirliği ile gerçekleştirildi.

Önemli Davetli ve Katılımcılar

Etkinliğe Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, çeşitli ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri ve milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Türk Mutfağının Öne Çıkan Lezzetleri

Katılımcılara, mercimek çorbası, yaprak sarma, zeytinyağlı fasulye, karnıyarık, kuru fasulye, patlıcan musakka, türlü, kadınbudu köfte, pilav, cacık, tepsi böreği, pide, fırın sütlaç, revani, ev baklavası gibi Türk mutfağının klasik yemekleri ile tatlı ve içecekler ikram edildi.

Geleneksel Yemekler ve Kültürel Diplomasi

Büyükelçi Akgün, etkinlikte yaptığı konuşmada, Emine Erdoğan’ın sözlerine atıfta bulunarak, bu etkinliğin Türk mutfağının medeniyetler arası köprüler kurma konusundaki rolünü vurguladı. Akgün, "Geleneksel yemekler, yalnızca tariflerden ibaret değildir; Türk kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. İnsanları aynı sofrada buluşturmanın yanı sıra bağ kurma ve ortak anlayışı güçlendirme yönüyle de önemli bir yere sahiptir" ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir ve Sağlıklı Türk Mutfağı

Akgün, Türk mutfağının sağlıklı, sürdürülebilir ve israfı önleyen yapısını tanıttıklarını belirterek, "Klasik yemeklerimizle hazırlanan sürdürülebilir, sıfır atık prensibine dayalı ve geleneksel Türk mutfağımızı tanıtmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, klasik Türk lezzetleri tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından her yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında dünyanın farklı noktalarında kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ve Bakü Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde program gerçekleştirildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, klasik Türk lezzetleri tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından her yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında dünyanın farklı noktalarında kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ve Bakü Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde program gerçekleştirildi.