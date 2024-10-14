Azerbaycan'dan Türkiye'ye 7,3 Milyar Metreküp Doğal Gaz İhracı

Azerbaycan, Türkiye'ye Doğal Gaz İhracatını Arttırıyor

Azerbaycan, 2024 yılının Eylül ayı itibarıyla Türkiye'ye 7,3 milyar metreküp doğal gaz ihraç etti. Ülke, bu yılın 9 aylık döneminde Avrupa'ya 9,4 milyar metreküp ve Gürcistan'a ise 1,7 milyar metreküp doğal gaz sevk etti.

Petrol ve Doğal Gaz Üretim Raporu

Azerbaycan Enerji Bakanlığı, 2024 yılının başından Eylül sonuna kadar ülkenin petrol ve doğal gaz üretimi ile ihracatına ilişkin detaylı veriler yayınladı. Yılın bu döneminde 21,6 milyon ton petrol, kondensat dahil olmak üzere, üretildi ve bunlardan 17,9 milyon ton ihraç edildi.

Doğal Gaz Üretimi ve İhracatı

Azerbaycan'ın yılın 9 ayında toplamda 37,1 milyar metreküp doğal gaz ürettiği ve bu miktarın 18,4 milyar metreküpünün yurtdışına satıldığı kaydedildi. Enerji Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye, Avrupa ve Gürcistan’a yapılan doğal gaz ihracatı, ülkenin enerji politikasının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

, Azerbaycan, doğal gaz ve petrol ihracatını artırarak, bölgesel enerji güvenliğinde önemli bir rol oynamaya devam ediyor.