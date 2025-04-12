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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan Ermenistan ile Barış Süreci Açıklaması

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Ermenistan ile barış sürecinin ana şartlarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 22:46
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan Ermenistan ile Barış Süreci Açıklaması

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Ermenistan ile barış sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan ile barış anlaşması imzalanması için gerekli şartları Anadolu Ajansı'na değerlendirdi. Bayramov, barış sürecinde giderilmesi gereken önemli unsurlar bulunduğunu vurguladı.

Anayasa Değişikliği ve AGİT'in Feshi

Bayramov'un ifadelerine göre, en kritik etkenlerden biri Ermenistan Anayasası’nda Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne karşı olan iddiaların değiştirilmesidir. Ayrıca, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubunun feshedilmesinin de barış süreci için bir diğer önemli şart olduğunu belirtti.

Bakan Bayramov, bu unsurların yerine getirilmesi durumunda, kalıcı barışın sağlanabileceğine inandığını ifade etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı"...

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF), AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı"...

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF), AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

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