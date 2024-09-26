Azerbaycan Ekonomisinde Yüzde 4,3 Büyüme

Azerbaycan Ekonomisinde Büyüme Rakamları

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülke ekonomisinin yüzde 4,3 oranında büyüdüğünü ve petrol dışı sektörün yüzde 7 artış gösterdiğini açıkladı.

Toplantıda ekonomiden sorumlu bakan ve yetkililerle bir araya gelen Aliyev, bu büyümenin önemine vurgu yaptı.

2024 Yılı İçin Olumlu Beklentiler

Yıl başında yaptığı açıklamalarda 2024 yılının ekonomik açıdan başarılı bir yıl olacağını belirten Aliyev, "Ekonomik veriler sözlerimi kanıtladı. Bu veriler, günümüz dünyasındaki zorluklar göz önüne alındığında oldukça olumlu bir gösterge" dedi.

Petrol Üretimi ve Yabancı Şirketlerle İşbirliği

Aliyev, yabancı petrol şirketlerinin Azerbaycan'daki projelerinde yıllar içinde üretimin azalmasından endişe duyduğunu dile getirerek, "Bu durum ekonomik kalkınmaya olumsuz etkiler yapıyor. Görüşmelerde petrol üretimindeki düşüşlerin önlenmesi konusunda çaba sarf ediliyor" ifadesini kullandı.

Geleceğe Dair Projeler ve Bütçe Planlaması

Azerbaycan'ın 2025 bütçesine değinen Aliyev, "Bütçede, ülkenin güvenliği, askeri potansiyelin güçlendirilmesi ve Karabağ ile Doğu Zengezur'un imarı için daha fazla kaynak ayrılacak" dedi. Ayrıca, yeni projelerle gelecek yıl doğal gaz ve petrol üretiminde artış beklediklerini belirtti.