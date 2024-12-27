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Azerbaycan Hava Yolları, Kazakistan'daki Uçak Kazasına Dış Müdahale İddiası

Azerbaycan Hava Yolları, düşen uçağın dış müdahaleye maruz kaldığını ve Rus hava savunma sistemi saldırısının etkili olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 16:09
Azerbaycan Hava Yolları, Kazakistan'daki Uçak Kazasına Dış Müdahale İddiası

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren "Embraer 190" tipi uçağın, 25 Aralık tarihinde Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Şirketin yaptığı duyuruya göre, uçağın kaza yapmasına neden olan durumlar, fiziksel ve teknik dış müdahale sonucu olarak belirlendi. Hazırlanan ön soruşturma raporu, kazanın bu müdahaleden kaynaklandığını ortaya koyuyor.

Kazanın detaylarına bakıldığında, düşen uçağın 38 kişi hayatını kaybederken, 29 kişinin ise kurtulduğu kaydedildi. Kazadan sonra Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus Pantsir-S hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığını doğruladı.

Bu gelişmelerin ardından, AZAL düşen uçağın soruşturmasının sonuçlarını gerekçe göstererek, Rusya'nın Mineralnıye Vodı, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozni ve Mahaçkale kentlerine yapılan uçuşları durdurdu.

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