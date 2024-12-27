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Azerbaycan Hava Yolları, Rusya'nın 7 Şehrine Uçuşları Durdurdu!

Azerbaycan Hava Yolları, Kazakistan'da yaşanan uçak kazası sonrası Rusya'nın 7 şehrine uçuşları durdurdu.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 12:55
Azerbaycan Hava Yolları, Rusya'nın 7 Şehrine Uçuşları Durdurdu!

Azerbaycan Hava Yolları Uçuşlarını Durdurdu

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL), Kazakistan'da meydana gelen uçak kazası nedeniyle Rusya'nın Mineralnıye Vodı, Soçi, Volgograd, Ufa, Samara, Grozni ve Mahaçkale şehirlerine olan uçuşlarını durdurdu. Uçuşların durdurulması, Kazakistan’daki uçak kazasına ilişkin ön soruşturmanın sonuçları ve uçuş güvenliğinin dikkate alınması nedeniyle gerçekleştirildi.

Uçuş Güvenliği Nedeniyle Alınan Önlemler

AZAL, nihai soruşturma tamamlanana dek bu seferlerin gerçekleştirilmeyeceğini bildirdi. Diğer taraftan, Moskova, St. Petersburg, Yekaterinburg, Astrahan, Kazan ve Novosibirsk gibi şehirler ise uçuş güvenliği kurallarına uygun olarak uçuşlarına devam edecek.

Kaza ve Sonuçları

Hatırlanacağı üzere, 25 Aralık tarihinde Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Olayda 38 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi kurtarıldı. Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus Pantsir-S hava savunma sistemi tarafından saldırıya uğradığı yönündeki iddiaları doğruladı.

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