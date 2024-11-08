Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü Kutlandı

Azerbaycan'ın Zafer Günü'nde Milli Savunma Bakanlığı'ndan Kutlama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi nedeniyle 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik etti. Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk ve Azerbaycan bayrakları ile birlikte Azerbaycan Ulusal Marşı'na da yer verdi.

Dost ve Kardeş Ülkenin Zaferi

MSB’nin paylaşımında, "Karabağ'da kahramanca bir mücadeleyle öz topraklarını işgalden kurtaran ve Türk'ün gücünü bütün dünyaya gösteren asil Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin 8 Kasım Zafer Günü'nü kutluyoruz." ifadelerine yer verildi. Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Ayrıca, Türkiye ve Azerbaycan'ın ilelebet tek millet, iki devlet olarak bir ve beraber olmaya devam edeceği mesajı verildi.