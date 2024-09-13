Azerbaycan Ordusundan Nahçıvan'da Gerçekleştirilen Tatbikat

Azerbaycan Ordusunun Nahçıvan'daki Tatbikatı
Azerbaycan'a ait topçu birlikleri, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde kapsamlı bir tatbikat düzenledi. Bu etkinlik, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından koordine edildi.
Gerçek Muharebe Şartlarına Uygun Özel Eğitim
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikat, gerçek muharebe koşullarını dikkate alarak gerçekleştirildi. Bu kapsamda, birlikler, düşman hedeflerine karşı isabetli atışlar yaparak görevlerini başarıyla tamamladılar.
Tatbikatın Detayları
Açıklamada, tatbikat sırasında temsili düşman hedeflerinin başarı ile imha edildiği kaydedildi. Bu tür egzersizler, ordunun hazırlığını artırmak ve becerilerini geliştirmek açısından oldukça önemlidir.