Azerbaycan Ordusundan Nahçıvan'da Gerçekleştirilen Tatbikat

Azerbaycan Ordusunun Nahçıvan'daki Tatbikatı

Azerbaycan'a ait topçu birlikleri, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde kapsamlı bir tatbikat düzenledi. Bu etkinlik, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından koordine edildi.

Gerçek Muharebe Şartlarına Uygun Özel Eğitim

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikat, gerçek muharebe koşullarını dikkate alarak gerçekleştirildi. Bu kapsamda, birlikler, düşman hedeflerine karşı isabetli atışlar yaparak görevlerini başarıyla tamamladılar.

Tatbikatın Detayları

Açıklamada, tatbikat sırasında temsili düşman hedeflerinin başarı ile imha edildiği kaydedildi. Bu tür egzersizler, ordunun hazırlığını artırmak ve becerilerini geliştirmek açısından oldukça önemlidir.