Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan AA muhabirlerine ödül

Ödül haberi ve ilgili isimler

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerine yönelik bir ödül açıklaması yaptı.

Haberde, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Anadolu Ajansı adı öne çıktı.

Olayla ilgili resmi açıklama ve detaylar kurum yetkilileri tarafından paylaşıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Anadolu Ajansı (AA) Azerbaycan muhabirleri Ruslan Rehimov (solda) ile Resul Rehimov'u (sağda) "Askeri İş Birliği" rozeti ile taltif etti. Ruslan Rehimov ile Resul Rehimov'a ödüllerini Azerbaycan Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı Tümgeneral Müşfig Memmedov (ortada) takdim etti.