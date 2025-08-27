DOLAR
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan AA Muhabirlerine Ödül

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerini ödüllendirdi; haberde Bakan Zakir Hasanov'un adı yer aldı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 14:30
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Anadolu Ajansı (AA) Azerbaycan muhabirleri Ruslan Rehimov...

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Anadolu Ajansı (AA) Azerbaycan muhabirleri Ruslan Rehimov (solda) ile Resul Rehimov'u (sağda) "Askeri İş Birliği" rozeti ile taltif etti. Ruslan Rehimov ile Resul Rehimov'a ödüllerini Azerbaycan Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı Tümgeneral Müşfig Memmedov (ortada) takdim etti.

