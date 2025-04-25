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Azerbaycan ve AGİT Görüşmesi: Bayramov'dan Sert Mesajlar

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu ile yaptığı görüşmede Minsk Grubu'nun feshedilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 18:59
Azerbaycan ve AGİT Görüşmesi: Bayramov'dan Sert Mesajlar

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu Görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile bir araya geldi. Görüşme, Sinirlioğlu'nun Azerbaycan'a yaptığı temaslar çerçevesinde gerçekleşti.

AGİT Minsk Grubu'nun Feshi Gerekiyor

Toplantı sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bayramov, Karabağ sorununa dair AGİT Minsk Grubu'nun artık işlevini yitirdiğini ifade etti. Bayramov, "AGİT Minsk Grubu'nun devam etmesinin hiçbir mantıksal açıklaması yok. Bu kuruluşun feshi, Ermenistan ve Azerbaycan'ın başvurusuyla olabilir. Ermenistan'dan bu yönde adım atmasını bekliyoruz," dedi.

Ermenistan'ın Silahlanması ve Bayrak Yakma Olayı

Bayramov, Ermenistan'ın hızla silahlandığını ve bu durumdan endişe duyduklarını vurguladı. Ayrıca, 1915 olayları dolayısıyla yapılan gösterilerde Azerbaycan bayrağının yakılmasının kabul edilemez bir eylem olduğunu dile getirdi. Bazı Ermenistan ve Fransa yetkililerini, bu eylemi gerçekleştirenleri cezai sorumluluğa tabi tutmaya davet etti.

Mayın Temizleme Çalışmaları

Bayramov, işgal döneminde Ermenistan tarafından döşenen mayınların büyük bir tehlike oluşturduğuna dikkat çekti. "2. Karabağ Savaşı sonrasında yaklaşık 400 vatandaşımız mayın patlaması mağduru oldu," diyerek, bu durumun ciddiyetini vurguladı.

Sinirlioğlu'ndan Destek Vurgusu

Sinirlioğlu ise, Güney Kafkasya'da sürdürülebilir barışın sağlanması için diyalog çağrısında bulunarak, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış antlaşmasının taslak metni üzerinde mutabakat sağlamasının önemli bir adım olduğunu belirtti. AGİT'in bu süreçte iki ülkeye destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

AGİT Genel Sekreteri, mayın temizliği çalışmalarında Azerbaycan'a katkı sunma konusunda da istekliliklerini belirterek, "Azerbaycan'da ve iki taraf da isterse Ermenistan'la sınırda mayın temizliği yapmaya hazırız," şeklinde konuştu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Avrupa...

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile bir araya geldi. İkili ve heyetlerarası görüşmenin ardından Bayramov (sağda) ve Sinirlioğlu (solda), ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Avrupa...

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile bir araya geldi. İkili ve heyetlerarası görüşmenin ardından Bayramov (sağda) ve Sinirlioğlu (solda), ortak basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

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