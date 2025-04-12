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Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Antalya'da Bir Araya Geldi

Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Antalya'da Diplomasi Forumu'nda görüştü, ilişkilerin normalleşmesi için görüş alışverişinde bulundu.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 14:11
Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Antalya'da Bir Araya Geldi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu buluşmada, iki bakan, ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesi adına fikir alışverişinde bulundu. Diplomasi Forumu, bölgedeki barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Görüşmenin detayları hakkında daha fazla bilgi, Anadolu Ajansı tarafından paylaşıldı ve uluslararası kamuoyunda dikkatle takip edildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (sağda) ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat...

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (sağda) ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan (solda), Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bir araya geldi.

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