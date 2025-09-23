Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları New York'ta Görüştü

Ceyhun Bayramov ile Ararat Mirzoyan, New York'ta BM 80. Genel Kurulu kapsamında bir araya gelerek barış gündeminde ilerleme ve diyaloğu sürdürme kararı aldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 10:04
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, New York'ta bir araya geldi. Görüşme, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu çerçevesinde gerçekleşti.

Görüşmenin içeriği

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki bakan iki ülke arasındaki barış gündemini ilerletmek amacıyla atılabilecek olası sonraki adımlar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

İleriye dönük mutabakat

Görüşmenin sonunda taraflar, diyaloğu sürdürme konusunda anlaştı. Taraflar arasında devam edecek temasların, bölgesel istikrar ve barış sürecine katkı sağlaması hedefleniyor.

