Azerbaycan ve Ermenistan Ulaşım Hatları Üzerinde Anlaştı

Azerbaycan ile Ermenistan Arasında Tarihi Anlaşma

Azerbaycan ve Ermenistan, Nahçıvan'ı bağlayan ulaşım hatlarına ilişkin maddenin barış anlaşmasından çıkarılması üzerinde anlaştı.

Barış Anlaşması İçin Kritik Adım

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Özel Görevler Temsilcisi Elçin Amirbeyov, ABD merkezli Özgür Avrupa Radyosu'na verdiği demeçte, bu kararın barış anlaşmasının imzalanmasını hızlandırmak amacıyla alındığını vurguladı. Amirbeyov, anlaşmanın imzalandıktan sonra Azerbaycan ile Nahçıvan arasındaki ulaşım hatlarının sağlanması için müzakerelerin devam edeceğini belirtti.

Ermenistan’ın Görüşü

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ani Badalyan, ulaşım hatları ile ilgili maddenin taslak metinden mutual olarak çıkarıldığını ifade etti. Badalyan, ulaşım hatlarının efektif bir şekilde açılmasının, Ermenistan’ın barış ve ekonomik kalkınma hedefleri açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Ulaşım Hatları Üzerindeki İhtilaflar

Azerbaycan'ın Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a bağlantısını sağlayacak Zengezur Koridoru da dahil olmak üzere birçok ulaşım hattı, iki ülke arasındaki barış müzakerelerinin en kritik ihtilaflı konularından biri olarak öne çıkıyordu. Bakü yönetimi, Azerbaycan vatandaşları ve yüklerinin geçişleri için herhangi bir kontrol şartının olmaması gerektiğini savunurken, Erivan yönetimi bu geçişlerin Ermenistan yasalarına uygun olarak gerçekleştirilmesi gerektiğini öne sürüyordu.