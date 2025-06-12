DOLAR
39,38 -0,16%
EURO
45,66 -0,01%
ALTIN
4.285,72 -0,07%
BITCOIN
4.174.888,7 -0,07%

Azerbaycanlı Ressam Cebrailoğlu'nun Eserleri Antalya'da

Azerbaycanlı ressam Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu'nun "Velhasıl" sergisi Antalya'da sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 18:41
Azerbaycanlı Ressam Cebrailoğlu'nun Eserleri Antalya'da

Azerbaycanlı Ressam Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu Antalya'da Sanatseverlerle Buluştu

Antalya, Azerbaycanlı ressam Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu’nun eserleri ile sanat dolu bir atmosfere ev sahipliği yapıyor. Ressamın "Velhasıl" adını taşıyan sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Dışavurumcu sanat anlayışı ile dikkat çeken Cebrailoğlu’nun eserleri, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde sergilenmeye başladı.

Küratör İbrahim Karaoğlu'ndan Değerlendirme

Serginin küratörlüğünü üstlenen sanat yazarı İbrahim Karaoğlu, sergide toplam 22 eser bulunduğunu belirtti. Cebrailoğlu, gazete muhabirlerine sergilerini soyut anlayışla yaptığını ve dünya genelinde halka açık alanlarda sergilediğini aktardı.

Cebrailoğlu sergideki eserlerin çoğunun, dünyanın pek çok ülkesindeki performansların sonucu olduğunu vurguladı. "Teknik olarak spontane bir teknik kullanıyorum, bu sanat anlayışımın bir parçası. Rastlantısallık benim için bir amaç değil, bir araçtır. İşlerimi mekan anlayışı üzerinden kontrol ederek yapıyorum," ifadelerini kullandı.

Serginin Önemi ve Ziyaret Bilgileri

Küratör Karaoğlu, sanatçının eserlerini "soyut dışavurumcu sanat anlayışıyla" tanımlayarak, Cebrailoğlu’nu evrensel ölçekteki başarılarıyla takdir etti. Sergi, 31 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Antalya'da Azerbaycanlı ressam Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu'nun (fotoğrafta) eserleri "Velhasıl"...

Antalya'da Azerbaycanlı ressam Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu'nun (fotoğrafta) eserleri "Velhasıl" adlı sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Ressam Cebrailoğlu, açıklamada bulundu.

Antalya'da Azerbaycanlı ressam Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu'nun (fotoğrafta) eserleri "Velhasıl"...

Antalya'da Azerbaycanlı ressam Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu'nun (fotoğrafta) eserleri "Velhasıl" adlı sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Ressam Cebrailoğlu, açıklamada bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz'da İnternet Tarifelerine Büyük Zam Geliyor

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

Temmuz Asgari Ücret Zammında Sürpriz: Oran Açıklandı

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya'da Silah Kazası: Genç Kız Hayatını Kaybetti
2
Blinken, Gazze Ateşkesine Mısır'ın Katkısı İçin Teşekkür Etti
3
İsrail'in Gazze Saldırılarında 58 Filistinli Hayatını Kaybetti
4
Bolu'da Tüp Yüklü Kamyona Çarpan Minibüs: 16 Yaralı
5
Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Kocaeli'de Futbol Maçı Yaptı
6
BM Genel Kurulu, Gazze İçin Acil Ateşkes ve İnsani Yardım Talebini Kabul Etti
7
Dr. Gülsen Ataseven: Gençlere İlham Veren Bir Gönüllülük Hikayesi

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

ON Dijital, Vatan Bilgisayar İle Kredi Kolaylığı Sunuyor

Aile Bakanlığı'ndan Çocuklu Ailelere 1500 TL Destek Müjdesi

İstanbul'da 12 Haziran'da Planlı Elektrik Kesintileri

YYÜ'den İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ücretsiz Giyim Desteği

Temmuz'da İnternet Tarifelerine Büyük Zam Geliyor

Temmuz Asgari Ücret Zammında Sürpriz: Oran Açıklandı

Akbank'tan Bayram Hediyesi: 6.000 TL Chip-Para ve 1.000 TL Gıda Desteği!

Devlet Destekli Faizsiz Kredi ve Büyük İndirim Programı

Araç Sahiplerine Kötü Haber: Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Geliyor!