Azerbaycanlı Ressam Cebrailoğlu'nun Eserleri Antalya'da

Azerbaycanlı Ressam Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu Antalya'da Sanatseverlerle Buluştu

Antalya, Azerbaycanlı ressam Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu’nun eserleri ile sanat dolu bir atmosfere ev sahipliği yapıyor. Ressamın "Velhasıl" adını taşıyan sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Dışavurumcu sanat anlayışı ile dikkat çeken Cebrailoğlu’nun eserleri, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde sergilenmeye başladı.

Küratör İbrahim Karaoğlu'ndan Değerlendirme

Serginin küratörlüğünü üstlenen sanat yazarı İbrahim Karaoğlu, sergide toplam 22 eser bulunduğunu belirtti. Cebrailoğlu, gazete muhabirlerine sergilerini soyut anlayışla yaptığını ve dünya genelinde halka açık alanlarda sergilediğini aktardı.

Cebrailoğlu sergideki eserlerin çoğunun, dünyanın pek çok ülkesindeki performansların sonucu olduğunu vurguladı. "Teknik olarak spontane bir teknik kullanıyorum, bu sanat anlayışımın bir parçası. Rastlantısallık benim için bir amaç değil, bir araçtır. İşlerimi mekan anlayışı üzerinden kontrol ederek yapıyorum," ifadelerini kullandı.

Serginin Önemi ve Ziyaret Bilgileri

Küratör Karaoğlu, sanatçının eserlerini "soyut dışavurumcu sanat anlayışıyla" tanımlayarak, Cebrailoğlu’nu evrensel ölçekteki başarılarıyla takdir etti. Sergi, 31 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

Antalya'da Azerbaycanlı ressam Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu'nun (fotoğrafta) eserleri "Velhasıl" adlı sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Ressam Cebrailoğlu, açıklamada bulundu.

Antalya'da Azerbaycanlı ressam Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu'nun (fotoğrafta) eserleri "Velhasıl" adlı sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Ressam Cebrailoğlu, açıklamada bulundu.