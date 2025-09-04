DOLAR
41,16 0,02%
EURO
48,02 0,12%
ALTIN
4.687,56 0,57%
BITCOIN
4.528.605,45 1,91%

Aziz İhsan Aktaş soruşturması: 2 tutuklama, 5 adli kontrol

Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, 5'i adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 17:22
Aziz İhsan Aktaş soruşturması: 2 tutuklama, 5 adli kontrol

Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

GÜNCELLEME 2 - ADLİ SONUÇ EKLENDİ

Olayın kısa özeti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, Aziz İhsan Aktaş iddialarına yönelik suç örgütü soruşturması kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç tamamlandı.

Operasyon ve yargılama süreci

İhale usulsüzlüğü iddialarıyla gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sona erdi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 2'si tutuklama, 5'i adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken diğer 5 şüpheliyi 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbiri ile serbest bıraktı.

Soruşturma ve yargılama süreci devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
2
Bakan Ersoy Artvin'de: Cehennem Deresi Kanyonu ve Gevhernik Kalesi'nde İnceleme
3
Japon Akademisyenler Sakarya Deprem Müzesi'ni İnceledi
4
Brüksel'de AB Kurumları, Lizbon Füniküler Kazısı Nedeniyle Bayrakları Yarıya İndirdi
5
Özgür Özel ve Müsavat Dervişoğlu Görüşmesi: CHP İstanbul Yönetimi ve YSK Başvurusu
6
Çerkezköy'de Bıçaklama: 2 Şüpheli Tutuklandı
7
BM Raportörü Albanese: İngiltere'nin İsrail Desteği 'Suç Ortaklığı' Davasına Dönüşebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı