Aziz İhsan Aktaş soruşturması: 2 tutuklama, 5 adli kontrol

Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
GÜNCELLEME 2 - ADLİ SONUÇ EKLENDİ
Olayın kısa özeti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, Aziz İhsan Aktaş iddialarına yönelik suç örgütü soruşturması kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç tamamlandı.
Operasyon ve yargılama süreci
İhale usulsüzlüğü iddialarıyla gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sona erdi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 2'si tutuklama, 5'i adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken diğer 5 şüpheliyi 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbiri ile serbest bıraktı.
Soruşturma ve yargılama süreci devam ediyor.