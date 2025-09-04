Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında 7 zanlı adliyeye sevk edildi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 zanlı adliyeye sevk edildi.
Soruşturma ve adliyeye sevk
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, zanlıların ihalelerdeki usulsüzlüklere karıştığı iddia ediliyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.
Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.