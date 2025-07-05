Aziz İhsan Aktaş Soruşturmasında Adana ve Adıyaman Belediyelerinde Aramalar Yapıldı

Aziz İhsan Aktaş'a Yönelik Suç Örgütü Soruşturması Devam Ediyor

Adana ve Adıyaman belediyelerinde, Aziz İhsan Aktaş'a yönelik yürütülen suç örgütü soruşturması çerçevesinde arama yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aktaş'ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddialarının araştırıldığını duyurdu.

Gözaltılar ve Güvenlik Önlemleri

Daha önce haklarında gözaltı kararı verilen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin gözaltına alınmasının ardından, Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana Büyükşehir Belediyesi binasında detaylı bir arama gerçekleştirdi. Arama esnasında polis ekipleri, binanın önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Adıyaman Belediyesi'nde de benzer bir operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, belediye çevresinde güvenlik önlemleri alarak, binada arama yaptı. Belediyeye girmek isteyen bazı yöneticilerin, kimlik kontrolünden geçirilerek polis eşliğinde içeri alındığı gözlemlendi.

Güvenlik güçlerinin, Adana ve Adıyaman belediyelerindeki arama çalışmaları devam ediyor.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Adıyaman Belediyesi'nde arama yapıldı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Adıyaman Belediyesi'nde arama yapıldı.