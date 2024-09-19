Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'ndan Gazze'ye Yardım Seferberliği

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Gazze'deki İhtiyaç Sahiplerine Yardım Gönderiyor

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara karşı bölgedeki sivillere yardım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Vakfın yaptığı açıklamaya göre, hayırseverlerin destekleriyle Gazze'deki savaş mağdurlarına; nakdi, eğitim, gıda, giyim ve temel ihtiyaçlar için çeşitli yardımlar ulaştırılıyor.

Mısırlı ve Türk Gazzelilere Yönelik Destek

Vakıf, Mısır'a ve Türkiye'ye iltica etmiş Gazzeli ailelerin ve öğrencilerin ihtiyaçlarıyla da ilgilenmekte. İnsani Yardım ve Sosyal Hizmetler Koordinatörü Serdar Eryılmaz, savaşın etkilerini derin bir şekilde hisseden ailelerin gereksinimlerini karşılamak için yardım kanallarının açıldığı günden beri destek vermeye çalıştıklarını belirtti.

Kuzey Gazze'ye Özellikle Nakit Yardım

Eryılmaz, son aylarda özellikle Kuzey Gazze'deki ailelere nakit yardımların yapıldığını ifade ederek, "Mısır üniversitelerinde eğitim gören Filistinli şehit, dul ve yetim ailelerin çocuklarına üniversite harçlarını karşılamada yardımcı oluyoruz ve aylık burslar sağlıyoruz" dedi.

Hüdayi Vakfı olarak, bölgede yaşanan insanlık krizine dair duyarlılıklarını sürdürdüklerini ve yardım faaliyetlerini artırarak devam ettirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Eryılmaz, bu tür olayların bir an önce sona ermesi çağrısında bulundu.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına karşı bölgedeki sivillere yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına karşı bölgedeki sivillere yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına karşı bölgedeki sivillere yardım faaliyetlerine devam ediyor.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına karşı bölgedeki sivillere yardım faaliyetlerine devam ediyor.