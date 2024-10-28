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Baalbek Şehri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde Tehdit Altında

Baalbek, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi bir şehir, İsrail saldırıları nedeniyle tehdit altındadır.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 12:25
Baalbek Şehri UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde Tehdit Altında

Baalbek Şehri ve Tehditler

İsrail'in saldırılarının artmasının ardından, Lübnan'ın doğusundaki Beka Vadisi'nde yer alan Baalbek kenti büyük bir tehlikeyle karşı karşıya. Bu bölge, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, "dünyanın en görkemli tapınak şehri" olarak anılmaktadır.

İsrail Saldırıları ve Sonuçları

23 Eylül tarihinden bu yana, Baalbek kenti pek çok kez İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Bu saldırılar sonucunda, antik kentin çevresindeki yapılar ciddi şekilde zarar gördü ve arkeolojik alanlar da tehdit altında kaldı. Özellikle, Eyyübiler döneminde inşa edilmiş olan Duris Kubbesi, hava saldırılarından etkilendi. Bu yapının sütunlarında hasar oluşurken, kubbesindeki taşlar da dökülmeye başladı.

Lübnan Kültür Bakanı'ndan Açıklama

Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Murtaza, İsrail'in Baalbek Kalesi ve diğer tarihi yerleri bombalamayacağına dair bir taahhütte bulunmadığını belirtti. "İsrail'den gelecek herhangi bir taahhüde güvenmiyoruz," diyerek, arkeolojik alanların korunmasına yönelik kaygılarını dile getirdi.

UNESCO ve Uluslararası Toplumun Rolü

Baalbek ile birlikte, ülkenin güneyinde bulunan Sur Antik Şehri de benzer tehlikelerle karşı karşıya. Murtaza, UNESCO ile irtibata geçerek bu tarihi alanların korunması için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Baalbek'in Tarihçesi

Baalbek, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve her dönem yeni unsurlar eklenmiştir. Fenikeliler'in en güçlü tanrısı "Baal"dan adını alan bu antik kent, UNESCO tarafından 1984 yılında koruma altına alınmıştır. Bugün, dünyanın en büyük ve en eski tapınak şehri olarak kabul edilmektedir.

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