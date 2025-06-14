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Baba ve Kızın Birlikte Gazetecilik Eğitimi: 50 Yıl Sonra Aynı Sırada

69 yaşındaki Erdoğan Doğan, kızının yardımıyla 50 yıl sonra gazetecilik eğitimine geri döndü ve birlikte ders almanın mutluluğunu yaşıyor.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 11:32
Baba ve Kızın Birlikte Gazetecilik Eğitimi: 50 Yıl Sonra Aynı Sırada

Baba ve Kızın Birlikte Gazetecilik Eğitimi: 50 Yıl Sonra Aynı Sırada

Yıllar önce üniversite eğitimini yarıda bırakan 69 yaşındaki Erdoğan Doğan, kızı Azra Doğan sayesinde 50 yıl sonra gazetecilik hayalini gerçekleştiriyor. Ankara'da avukatlık yapan Azra, babasının yarım bıraktığı eğitim hayatına son vermek için harekete geçti.

Babası İçin Öğrenci Affı Uygulaması

1976 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokuluna kaydolan Erdoğan Doğan, eğitimini tamamlayamaması nedeniyle uzun yıllar bu hayaliyle yaşadı. Kızının titiz çalışmalarının ardından yürürlüğe giren öğrenci affı düzenlemesi ile Erdoğan, hem birlikte eğitim alma şansına sahip oldu hem de tekrar üniversiteye adım attı.

İkili Eğitim Experience

Azra Doğan, sürecin detaylarını anlatırken, ''Babamın yıllar önce bıraktığı okulu devam ettirmek istedim. Bu ateş hep onun içinde yanıyordu, ben de hep devam ettirmek istedim'' dedi. Kızının yaptığı sürpriz kayıttan habersiz olan Erdoğan Doğan, büyük bir mutluluk duydu. Azra, ''Birlikte derslere girmeye karar verdik ve aynı sırada oturuyoruz'' ifadelerini kullandı.

''Kızımla Beraber Okumak Harika''

Erdoğan Doğan, yeniden üniversiteye döndüğü için çok mutlu olduğunu belirterek, ''Kızım, 'Baba, beraber okuyacağız.' diye ısrar etti. Böylece 18 yaşında girdiğim üniversiteyi, 70 yaşında bitirir hale geldim'' şeklinde konuştu. Kızının desteğiyle, mezuniyetine yakın bir döneme girmesi ayrıca kendi gençliğini de nostaljik bir şekilde yeniden yaşama fırsatı olarak gördüğünü belirtti.

Sonuç olarak, bu baba-kız ikilisi, birbirlerine en yakın arkadaş olarak üniversite hayatlarının tadını çıkarırken, azmi ve bağlılığıyla birçok insana örnek olmaya devam ediyor. Azra, ayrıca babalar günü vesilesiyle, ''Babamı çok seviyorum, iyi ki benim sınıf arkadaşım'' diyerek duygu dolu bir mesaj paylaştı.

Ankara'da avukatlık yapan Azra Doğan (sağda), 1976'da üniversite eğitimini yarıda bırakan 69...

Ankara'da avukatlık yapan Azra Doğan (sağda), 1976'da üniversite eğitimini yarıda bırakan 69 yaşındaki babası Erdoğan Doğan'ın (solda) yarım kalan gazetecilik hayalini gerçekleştirmek için babasını "öğrenci affı"ndan yararlandırarak onu yeniden üniversiteli yaptı. Baba-kız, şimdi aynı bölümde birlikte eğitim almanın mutluluğunu yaşıyor.

Ankara'da avukatlık yapan Azra Doğan (sağda), 1976'da üniversite eğitimini yarıda bırakan 69...

Ankara'da avukatlık yapan Azra Doğan (sağda), 1976'da üniversite eğitimini yarıda bırakan 69 yaşındaki babası Erdoğan Doğan'ın (solda) yarım kalan gazetecilik hayalini gerçekleştirmek için babasını "öğrenci affı"ndan yararlandırarak onu yeniden üniversiteli yaptı. Baba-kız, şimdi aynı bölümde birlikte eğitim almanın mutluluğunu yaşıyor.

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