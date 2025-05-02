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Babacan: 'Yarın Seçim Olursa Hazırız'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çorum'da yaptığı açıklamada, seçimlere hazır olduklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 15:21
Babacan: 'Yarın Seçim Olursa Hazırız'

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Çorum'da Açıklamalarda Bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çorum'da düzenlediği basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Babacan, "Türkiye'de seçimlere girme hakkına sahip siyasi partilerden biriyiz. Bu nedenle hukuken yarın seçim olsa biz hazırız" dedi.

Erken Seçim İddialarına Yanıt

Gazetecilerin erken seçimle ilgili sorularını yanıtlayan Babacan, erken seçim kararının Cumhurbaşkanı veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çoğunluğunun oyu ile alınabileceğini söyledi. Meclis'te erken seçim kararı alınabilmesi için iktidar ve muhalefetin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Bazı yorumlarda, iktidarın mevcut durumda seçim yapma isteğinin bulunmadığını ifade eden Babacan, "İktidar, 'Benim daha 2 yılım bile dolmadı, niye seçime gidip de elimdeki gücü tehlikeye atayım' diye düşünüyor olabilir" diyerek mevcut siyasi havayı değerlendirdi.

DEVA Partisi'nin Hazırlığı

Babacan, seçim tarihini tahmin etmeye çalışmaktansa her an bir seçim olacakmış gibi hazır olmaları gerektiğini vurguladı. "DEVA Partisi olarak bizim yapmamız gereken her an seçim olacakmış gibi hazır olmak" açıklamasında bulundu.

Ayrıca, toplantıda ÇESOB Başkanı Necati Gür ve diğer meslek odalarının yöneticileriyle bir araya gelen Babacan, onların sorun ve taleplerini dinledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (ÇESOB)...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (ÇESOB) düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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