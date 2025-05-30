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Babacan, Yozgat'ta Esnafı Ziyaret Etti ve Sorunları Dinledi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yozgat'ta esnaf ziyaretleri yaparak çiftçi sorunlarını gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 18:56
Babacan, Yozgat'ta Esnafı Ziyaret Etti ve Sorunları Dinledi

Babacan, Yozgat'taki Temaslarını Gerçekleştirdi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yozgat'ta çeşitli ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi. Kent merkezinde esnafı ziyaret eden Babacan, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleme fırsatı buldu.

Belediye Başkanı ve Ziraat Odası Başkanı ile Görüşme

Babacan, ziyaretlerinin ardından Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ile Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz'ü de ziyaret etti. Bu görüşmeler sonrasında, partisinin il başkanlığında bir basın toplantısı düzenledi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yozgat’ın Tarım Sorunları

Babacan, burada yaptığı açıklamalarda, çiftçilerin artan maliyetler ve düşük verim nedeniyle zorlandığını vurguladı. Yozgat’ın, yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin büyük illerinden biri olduğunu belirten Babacan, "Tarım ve çiftçinin çok önemli olduğu bir ilimiz fakat sulama sisteminin henüz tamamlanmaması, sadece yağmurla sulanan tarım arazileri çiftçimizi son derece sıkıntıya sokmuş durumda," dedi.

Babacan, basın toplantısının ardından Yozgat’tan ayrıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yozgat'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerinin...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yozgat'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerinin ardından partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Babacan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yozgat'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerinin...

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yozgat'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerinin ardından partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Babacan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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