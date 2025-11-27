Babaeski'de Ev Yangını: 1 Ölü, 1 Yaralı — Eski Eş Gözaltında

Karahalil'de çıkan ev yangınında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı; evin eski eşi B.D. şüpheli olarak gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 18:46
Babaeski'de Ev Yangını: 1 Ölü, 1 Yaralı — Eski Eş Gözaltında

Olayın Detayları

Kırklareli’nin Babaeski ilçesi Karahalil beldesinde, C.S.'ye ait tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yaralanan ve Hayatını Kaybedenler

Yangın sırasında evde bulunan C.S. ile Ç.Ç. (41) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen C.S. (46) hayatını kaybetti.

Ç.Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Soruşturma ve Gözaltı

Olayla ilgili yürütülen inceleme kapsamında, yangını çıkardığı iddiasıyla C.S.'nin eski eşi B.D. (40) gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

