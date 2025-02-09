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BAE'den Netanyahu'nun Suudi Arabistan Açıklamalarına Sert Tepki

BAE, Netanyahu'nun Suudi Arabistan’ı kışkırtan açıklamalarını kesin bir dille reddetti.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 00:27
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 00:27
BAE'den Netanyahu'nun Suudi Arabistan Açıklamalarına Sert Tepki

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu'ya Tepki

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Suudi Arabistan, Filistin Devleti istiyorsa kendi topraklarında kurabilir." şeklindeki açıklamalarına yanıt verdi.

BAE Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu'nun bu açıklamalarının uluslararası hukuk kuralları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinin açık ihlali olduğunu belirterek, bu ifadelerin kesin bir dille reddedildiğini duyurdu.

BAE'nin Suudi Arabistan ile Dayanışması

Açıklamada, Netanyahu'nun kabul edilmeyen kışkırtıcı sözlerinin kınandığı vurgulandı. BAE, Suudi Arabistan ile tam dayanışma içinde olduğu ve bu ülkenin güvenliği, istikrarı ile egemenliğine yönelik her türlü tehdide karşı duracağı ifade edildi. Ayrıca, Suudi Arabistan'ın egemenliğinin kırmızı çizgi olduğu ve BAE'nin başka bir ülkeye bunu aşmasına izin vermeyeceği belirtildi.

Netanyahu'nun Açıklamaları

İsrail Başbakanı Netanyahu, 7 Şubat tarihinde resmi ziyaret için bulunduğu Washington'da, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda Suudi Arabistan'ı hedef almıştı. Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme için bağımsız Filistin devletinin kurulması şartı hakkında sorulan bir soruya Netanyahu, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilirler. Suudi Arabistan geniş topraklara sahip" şeklinde yanıt vermişti.

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