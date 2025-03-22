BAE'den Şanlıurfa'ya Gıda Kolisi Yardımı

BAE, Şanlıurfa'daki 350 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi yardımı yaptı. Destekte Kızılay ve Deniz Feneri Derneği rol aldı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 14:42
BAE'den Şanlıurfa'ya Gıda Kolisi Yardımı

BAE'den Şanlıurfa'daki İhtiyaç Sahiplerine Gıda Desteği

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği, BAE Kızılayı ve Deniz Feneri Derneği iş birliğiyle Şanlıurfa'da yaşayan 350 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

BAE Ankara Büyükelçiliği tarafından temin edilen gıda yardım kolileri, Deniz Feneri Derneği'nin Yenice Mahallesi'ndeki deposuna getirildi. Bu koliler, derneğin araçlarına yüklenerek daha önce belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırıldı.

Yardım Faaliyetleri Devam Ediyor

Deniz Feneri Derneği Ankara Şube Müdürü Musa Balkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BAE Kızılayı'nın katkıları ve BAE Ankara Büyükelçiliği'nin desteğiyle her yıl bölge illerinde gıda yardımı çalışmalarının sürdüğüne dikkat çekti.

Balkan, toplamda 2 bin 250 gıda dağıtımı yapmayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi: "Daha önce Ankara, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Osmaniye'de dağıtımlarımızı gerçekleştirdik. Bugün de inşallah Şanlıurfa'daki 350 ailemize ulaşmayı hedefliyoruz. Deniz Feneri Derneği olarak 30. ramazan yılımızı icra ediyoruz. Buraları görüp, gözeten, katkılarını, desteklerini her daim hissettiğimiz BAE Kızılayı ve BAE Ankara Büyükelçiliği'ne çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun kendilerinden."

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği, BAE Kızılayı ve Deniz Feneri Derneği iş...

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği, BAE Kızılayı ve Deniz Feneri Derneği iş birliğinde Şanlıurfa'daki 350 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği, BAE Kızılayı ve Deniz Feneri Derneği iş...

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği, BAE Kızılayı ve Deniz Feneri Derneği iş birliğinde Şanlıurfa'daki 350 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.

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