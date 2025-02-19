BAE Devlet Başkanı Filistinlilerin Topraklarından Çıkarılmasına Karşı Çıktı

BAE Devlet Başkanı, Filistinlilerin topraklarından çıkarılmasına yönelik girişimleri kesinlikle reddettiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:24
BAE Devlet Başkanı Filistinlilerin Topraklarından Çıkarılmasına Karşı Çıktı

BAE Devlet Başkanı Filistinlilerin Topraklarından Çıkarılmasına Karşı Çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ülkesinin Filistin halkını topraklarından çıkarmaya yönelik her türlü girişimi reddettiğini ifade etti.

Resmi haber ajansı WAM tarafından aktarılan bilgilere göre, BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile başkent Abu Dabi'de bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği ve ortak çalışmaları geliştirme yolları ele alındı.

İkili İlişkiler ve Bölgesel Gelişmeler

Toplantıda, Filistin öne çıkarak, Orta Doğu'daki gelişmeler, Gazze Şeridi’ndeki krizle ilgili çabalar ve bunun barış, istikrar ve bölgesel güvenlik üzerindeki etkileri konuşuldu.

Bin Zayid, görüşme sırasında “BAE’nin, Filistin halkının topraklarından çıkarılmasına yönelik her türlü girişimi kesinlikle reddettiklerini” vurgulayarak, bölgesel barışı tehdit edecek çatışmaların genişlemesini önlemenin önemine dikkat çekti.

Ayrıca, “Gazze'nin yeniden inşa sürecinin, bölgede istikrarın sağlanmasının tek yolu olan 'iki devletli çözüm' (Filistin ve İsrail) temelinde kapsamlı ve kalıcı bir barış sürecine bağlı olması gerektiğini” ifade etti.

Trump'ın Sert Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Şubat’ta Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında, İsrail BaşbakanıBinyamin Netanyahu ile birlikte, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını açıklamıştı. Trump, Gazze'nin bir yıkım alanı olduğunu belirterek, Gazze'deki Filistinlilerin, Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmesinin daha uygun olacağını savunmuştu. Ayrıca, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka şanslarının olmadığını iddia etmişti.

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