BAE Dışişleri Bakanı, Suriye Geçici Hükümeti ile İlişkileri Güçlendirmek İçin Görüştü

BAE ve Suriye İlişkilerinde Önemli Bir Adım

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Suriye'deki Geçici Hükümetin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile Abu Dabi'de bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke ve kardeş halk arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik önemli alanlar, Suriye'deki güncel gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alındı. Al Nahyan, ülkesinin "Suriye'nin bağımsızlığını ve tüm toprakları üzerindeki egemenliğini" destekleme konusundaki tutumunu vurguladı.

BAE Dışişleri Bakanı, kardeş Suriye halkının yanında olduklarını ve Suriye halkının güvenlik, barış, istikrar ve onurlu bir yaşam taleplerine ulaşması adına gerçekleştirilen tüm bölgesel ve uluslararası çabaları desteklediklerini dile getirdi. Al Nahyan ayrıca, refah, ilerleme ve kalkınma dolu bir gelecek için Suriye halkına güvenlik ve istikrarın sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Görüşmeye Katılanlar

Görüşmeye, BAE'den Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Mübarek Fadıl el-Mezrui, Uluslararası İşbirliği Devlet Bakanı Rim bint İbrahim el-Haşimi ve Devlet Bakanı Halife Şahin katıldı. Suriye heyeti ise Geçici Hükümetin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, Elektrik Bakanı Ömer eş-Şakruk, Petrol Bakanı Gıyas Diyab ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattab gibi önemli isimlerden oluşuyordu.

Suriyeli yetkilinin, yurt dışı turunun bir parçası olarak dün Katar'ın başkenti Doha'ya gittiği ve bu ziyaretin Ürdün'ü de kapsadığı bilgisi verildi.