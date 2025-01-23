BAE, Katar ve Azerbaycan Liderlerinden Erdoğan'a Taziye Telefonu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Azerbaycan liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangında yaşamını yitirenler için taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Erdoğan’ı arayarak başsağlığı diledi.

Yangın faciasıyla ilgili duyulan üzüntünün yanı sıra, liderler Türkiye'ye desteklerini de ifade etti. Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik üzüntülerini belirten liderler, dayanışma mesajları gönderdi.