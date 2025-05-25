BAE'nin İlk Astronotu Al Mansoori, Alper Gezeravcı'ya Destek Mesajı Gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ilk astronotu Hazzaa Al Mansoori, Alper Gezeravcı hakkında yaptığı değerlendirmede, "Kariyerinde bol şans diliyorum. Türkiye'yi çok iyi bir şekilde temsil ettin. Uzaydan gönderdiğin mesajın gerçekten etkili olduğunu düşünüyorum. Bu mesaj sadece Türkiye için değil, tüm bölge ve dünya için önemli. Umarım gelecekte birlikte uçarız." ifadelerini kullandı.

2019 yılında uzay görevini gerçekleştirerek BAE'nin ilk astronotu olarak tarihe geçen Al Mansoori, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen GITEX Europe 2025 teknoloji fuarında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

GITEX'in, farklı bölgelerden gelen şirketlerin teknolojilerini sergileyebilmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirten Al Mansoori, etkinlikteki "Dubai Digital" standında Dubai için geliştirilen yapay zeka uygulamalarını tanıttıklarını ifade etti.

Al Mansoori, GITEX'te BAE'nin ilk kadın astronotu Nora Al Matrooshi ile birlikte Muhammed bin Raşid Uzay Merkezi'ni temsil ettiklerini aktararak, uzay sektöründe yaptıkları çalışmaların önemini vurguladı. Ayrıca, uzaktan algılama uydularından gelen verileri yapay zeka ile analiz ettiklerini ve bu verilerin tarım, şehir planlaması ve afet yönetimi gibi çeşitli alanlarda kullanıldığını belirtti. "Bu teknikleri sadece Dubai'de değil, dünya genelinde uyguluyoruz; Libya'daki sel felaketi ve Japonya'daki depreme de müdahale ettik." dedi.

BAE'nin 4 astronotu bulunduğunu hatırlatan Al Mansoori, kendisinin 2019'daki uzay görevinde 15'ten fazla deney gerçekleştirdiğini belirtti. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile Johnson Uzay Merkezi'nde tanıştığını ve eğitim süreçleri boyunca birkaç kez görüştüklerini dile getirdi. Al Mansoori, Gezeravcı için "Gerçekten harika bir adam ve Türkiye'yi çok iyi bir şekilde temsil etti. Zeki ve mütevazı bir adam!" değerlendirmesinde bulundu.

Al Mansoori, Gezeravcı'yla birlikte katıldıkları Küresel Uzay Araştırmaları Konferansı (GLEX) sırasında uzaydan bakış açılarını ve deneyimlerini paylaştıklarını ve bunun insanlı uzay uçuşunun önemini vurguladığını belirtti. GLEX'te yaptıkları paylaşımın, uzay sektörünün geleceği için ilham verici olduğunu ifade etti.

Son olarak, Al Mansoori, Gezeravcı'ya AA aracılığıyla ilettiği mesajında, "Teknoloji için uzaya gitmek ve uluslararası ortaklarla birlikte çalışmak büyük bir önem taşıyor. Bol şans dilerim. Umarım gelecekte birlikte uçarız!" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ilk astronotu olan Al Mansoori, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen teknoloji fuarı GITEX Europe 2025'te AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ilk astronotu olan Al Mansoori, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen teknoloji fuarı GITEX Europe 2025'te AA muhabirine açıklamalarda bulundu.