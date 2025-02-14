BAE, Ramazan Ayında Sudan'da İnsani Ateşkes Çağrısında Bulundu

BAE'den Sudan'da İnsani Ateşkes Çağrısı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Sudan'da devam eden çatışmalara son vermek ve insani yardımlara güvenli, acil ve engelsiz erişimi sağlamak amacıyla insani bir ateşkes uygulanması çağrısında bulundu. Bu çağrı, Ramazan ayının kutsalliğine de saygı göstermek adına yapılmıştır.

Dışişleri Bakanı Al Nahyan'dan Açıklama

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şahbut bin Nahyan bin Mübarek Al Nahyan, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen "Sudan Halkı için Üst Düzey İnsani Konferans"ta bu çağrıyı yaptı. Al Nahyan, konferansın Ramazan ayının yaklaşması dolayısıyla Etiyopya hükümeti ve Doğu Afrika Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) işbirliğiyle gerçekleştirildiğini ifade etti.

Konferansın, Sudan halkının acılarını azaltmaya yönelik ortak çabalar çerçevesinde ülkeleri ve uluslararası kuruluşları bir araya getirdiğini belirten Al Nahyan, “Bu önemli konferans, Sudan halkına yardım etmek amacıyla gelecekte yapılması planlanan konferansların yolunu belirleyecek” şeklinde konuştu.

BAE’li Bakan, “Çatışan taraflara, başta çocuklar, yaşlılar ve kadınlar olmak üzere halkın temel insani yardımlara güvenli, acil ve engelsiz erişimini sağlamak için insani ateşkes uygulayarak kutsal Ramazan ayına saygı göstermeleri” çağrısında bulundu.