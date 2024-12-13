BAE, Somali ve Etiyopya'nın Anlaşmasını Destekliyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in 11 Aralık'ta Ankara'da imzaladığı bildiriyi memnuniyetle karşıladığını bildirdi. BAE, Türkiye'nin bu süreçteki çabalarını da takdir etti.

BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Somali ve Etiyopya'nın ulaştığı bu tarihi anlaşmanın önemine vurgu yapıldı. Açıklamada, bu önemli adımın, iki ülke arasında iletişim ve diyalog köprülerini güçlendireceği ve Afrika Boynuzu bölgesinde istikrarı artıracağı dile getirildi.

Açıklamada ayrıca, dost ülke Türkiye'nin çabalarına övgü ile yer verilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu anlaşmaya varmak için gösterdiği çabalar da öne çıkarıldı. "Görüşmeler, iki ülke ve halkların yararına olacak, ortak çıkarlara hizmet edecek ve onlara daha fazla refah ve kalkınma sağlayacak şekilde bölgesel ve uluslararası düzeyde kalkınma ve barışı teşvik etme yolunda önemli bir adımı temsil ediyor," ifadesi kullanıldı.

BAE'nin ayrıca kardeş Somali ve dost Etiyopya ile yakın ve seçkin ilişkilere sahip olduğu belirtildi. Ülkenin, bölgede barış ve istikrarın teşvik edilmesi konusundaki kararlılığı da vurgulandı.

Ankara Süreci hakkında bilgi verirken, Somali'den 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptının bölgesel tansiyonu artırdığı bildirildi. Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız bir ülke olarak tanıma isteği, Somali yönetiminin tepkisini çekmişti.

Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti'nin krizi aşma girişimleri sonuçsuz kalmıştı. Türkiye'nin tarafları Ankara Süreci kapsamında bir araya getirmesiyle tansiyon azalırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta gerçekleşen buluşmada liderler mutabakata varmıştı.

Anlaşmaya göre, Somali'nin toprak bütünlüğü teyit edilerek, Etiyopya'nın denize erişim talepleri, her iki tarafın da faydalanacağı bir işbirliği sürecine dönüştürüldü. Tarafların, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında Şubat 2025 sonuna kadar teknik müzakerelere başlamayı ve 4 ay içinde görüşmeleri sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi.