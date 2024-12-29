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BAE ve İran Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri Görüştü

BAE ve İran dışişleri bakanları, iki ülke ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 19:35
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 19:35
BAE ve İran Dışişleri Bakanları İkili İlişkileri Görüştü

BAE ve İran Dışişleri Bakarlarından Önemli Görüşme

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mohammed bin Zayid Al Nahyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'ın bildirdiğine göre, Erakçi, Dubai'ye düzenlediği ziyarette Al Nahyan ile bir araya geldi. Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı çıkarlara hizmet edecek şekilde güçlendirilmesi için atılacak adımlar ele alındı.

Bakanların, bölgede mevcut durum ve son gelişmeler hakkında da bilgi alışverişinde bulunduğu belirtildi. Ancak, Erakçi'nin ziyaretinin detaylarına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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