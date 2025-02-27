BAE ve Yunanistan, Ekonomik ve Teknolojik İş Birliğini Geliştiriyor

BAE ve Yunanistan'dan Güçlü İş Birliği Adımları

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile yapmış olduğu görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra ekonomi, teknoloji ve yatırım gibi çeşitli alanlarda ilişkilerin güçlendirilmesi konusunu ele aldı.

BAE resmi ajansı WAM'ın aktardığına göre, Bin Zayid, Abu Dabi'de gerçekleştirdiği bu toplantıda, iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık çerçevesinde ikili ilişkilerin daha da derinleştirilmesi yollarını araştırdı.

Önemli Alanlar Belirlendi

Görüşmelerde özellikle ekonomi, ileri teknoloji, yapay zeka, yatırım, gıda güvenliği ve yenilenebilir enerji gibi alanlarda iş birliğini güçlendirme konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Bin Zayid ve Miçotakis, bölgedeki ve uluslararası arenadaki gelişmelere de değinerek, mevcut çatışma ve krizlere barışçıl çözümler bulma çabalarının önemini vurguladı.