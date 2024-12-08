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Baerbock: Suriye Halkı Daha İyi Bir Geleceği Hak Ediyor

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Suriye'deki kriz hakkında önemli açıklamalar yaptı ve Esad'ın sorumlu tutulması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 14:20
Baerbock: Suriye Halkı Daha İyi Bir Geleceği Hak Ediyor

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: "Suriye Halkı Daha İyi Bir Geleceği Hak Ediyor"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi sonrasında Beşşar Esed'in yaptıklarından sorumlu tutulması gerektiğine dikkat çekti.

Baerbock, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, şu anda Suriye'de ne olduğunu tam olarak söylemenin mümkün olmadığını ancak Esad rejiminin sona ermesinin milyonlarca Suriyeli için büyük bir rahatlama anlamına geldiğinin altını çizdi.

"Savaşta birkaç yüz bin Suriyeli öldürüldü, milyonlarca insan yerinden edildi. Esad, kendi halkına karşı zehirli gaz kullandı ve işkence yaptı. Sonunda sorumlu tutulmalıdır. Suriye halkı daha iyi bir geleceği hak ediyor. Korkunç şeyler yaşadılar," şeklinde konuşan Baerbock, savaş ve insani yoksunluk içinde büyüyen bir neslin acılarına vurgu yaptı.

Baerbock, ayrıca Kürtler, Aleviler ve Hristiyanlar gibi etnik ve dini azınlıkların korunması için kapsayıcı bir siyasi sürecin önemine değinerek, "Çatışmanın taraflarına, tüm Suriyelilere karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulunuyoruz," ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun, Suriye'nin savaş ve şiddet döngüsünden çıkmasına yardım etmesi gerektiğinin de altını çizen Baerbock, "Bu amaçla Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) ortaklarımızla bölgesel aktörlerle koordinasyon içerisindeyiz" dedi.

Baerbock, ayrıca kilit aktörlerin Suriye halkının çıkarları doğrultusunda hareket etmeleri durumunda barışa giden yolun açılabileceğini vurgulayarak, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının bu noktada bir temel teşkil edeceğini kaydetti.

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