Bafra'da 'Bir Kooperatif Macerası' sahnelendi — Öğrencilere Kooperatifçilik Dersi

Karadeniz Tiyatro Kooperatifi'nin sahnelediği 'Bir Kooperatif Macerası' oyunu, Bafra'da öğrencilere dayanışma ve birlikte üretme kültürünü anlattı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 12:59
Samsun'un Bafra ilçesinde sahnelenen 'Bir Kooperatif Macerası' adlı tiyatro oyunu, öğrencilere kooperatifçiliği eğlenceli ve öğretici bir dille anlattı. Etkinlik, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlendi.

Gösteri ve içerik

Karadeniz Tiyatro Kooperatifi tarafından Bafra Belediye Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun, beş kişiden oluşan tek perdelik kadrosu ile kooperatifçilik kavramını çocuklara dayanışma ve birlikte üretme kültürü ekseninde aktardı. Öğrenciler gösteriyi hem keyifle izledi hem de kooperatif bilincine dair önemli mesajlar aldı.

Yetkililerin değerlendirmesi

Gösterinin ardından konuşan Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, uzun süredir hayalini kurdukları bu etkinliği gerçeğe dönüştürmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "2025, Birleşmiş Milletler tarafından ‘Uluslararası Kooperatif Yılı’ ilan edildi. Biz de bu kapsamda çeşitli etkinlikler planladık. Bu tiyatro gösterisi de bu çalışmaların önemli bir parçası" dedi.

Etkinliğe öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

