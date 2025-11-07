Bafra'da Engellilere 'Bilgisayar İşletmenliği Kursu' Başladı

Bafra Görme Engelliler Derneği ile Bafra Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle, engelli bireylerin dijital okuryazarlığını güçlendirmek amacıyla düzenlenen 'Bilgisayar İşletmenliği Kursu' resmen başladı.

Eğitim Detayları

Kurs, Bafra Hasan Çakın İlçe Halk Kütüphanesinin görme engelliler biriminde gerçekleştiriliyor. Eğitimlere toplam 10 kursiyer katılıyor. Eğitmen Şeymanur Kırcalı tarafından verilen dersler, hafta içi her gün 11.00-13.00 saatleri arasında yapılıyor. Kursun ocak ayının ilk haftasında tamamlanması planlanıyor.

Sertifika ve Katkısı

Kurs sonunda verilecek temel bilgisayar işletmenliği sertifikası, katılımcıların hem iş yaşamında hem de toplumsal hayatta daha etkin rol almasına katkı sağlayacak.

Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Ömer Ergül, açılış heyecanını paylaşarak şunları söyledi: "Arkadaşlardan gelen kurs talebini hemen değerlendirdik. Halk Eğitim Merkezi ve kütüphane müdürlüklerimizin desteğiyle kursumuzu kısa sürede açtık. Bu sertifika, dijital becerilerini geliştiren engelli bireylere iş başvurularında önemli bir avantaj sağlayacak ve onlara yeni fırsat kapıları aralayacaktır."

Ergül, kütüphanedeki görme engelliler biriminin teknik donanımına dikkat çekerek, sesli ve kabartma cihazlar, büyüteç ekranlar gibi ekipmanların kurs süresince olduğu kadar sürekli kullanılabileceğini vurguladı.

Eğitmenin Mesajı

Kurs eğitmeni Şeymanur Kırcalı, eğitim sürecindeki memnuniyetini ifade ederek, "Her sabah sınıfa girdiğimde gözlerindeki öğrenme heyecanını görmek, bana bu mesleği neden seçtiğimi yeniden hatırlatıyor. Karma bir kurs ortamında farklı hayatlara dokunmak, engellerin sadece fiziksel olmadığını; asıl engelin sevgisizlik ve önyargı olduğunu bize yeniden gösteriyor. Bir öğrencimin ilk defa bilgisayarda yazı yazarken yüzünde beliren gurur dolu tebessüm, bana göre eğitimin en büyük zaferidir" dedi.

Program, dijital becerilerini artırmak isteyen engelli bireylere yeni iş ve sosyal fırsatlar sunmayı hedefliyor.

