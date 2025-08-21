DOLAR
Bafra Ovası'na 347 bin 904 Sebze Fidesi Dağıtıldı

Kızılırmak Deltası Projesi kapsamında Bafra'da 347 bin 904 sebze fidesi 13 üreticiye dağıtıldı; hedef 550 ton kışlık sebze üretimi.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 09:19
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 09:23
Samsun'un Bafra ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı destekli Kızılırmak Deltasında İyi Tarım Uygulamaları ile İhracata Uygun Sebze Üretimi Projesi kapsamında üreticilere 347 bin 904 sebze fidesi dağıtıldı.

Proje ve bütçe

Konuyla ilgili açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, projenin bölgenin tarımsal ekonomisi için önemine dikkat çekti. Yılmaz, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında Samsun'a 2025 yılında 13 milyon lira hibe desteği sağlandığını bildirdi.

Yılmaz, Kızılırmak Deltasında İyi Tarım Uygulamaları ile İhracata Uygun Sebze Üretimi Projesinin bütçesinin 1 milyon 297 bin 808 lira olduğunu ve bunun yüzde 75'inin bakanlık katkısıyla karşılandığını kaydetti.

Dağıtım ve üretim hedefi

Projeyle temin edilen 347 bin 904 fide, 151 dekar alanda kullanılmak üzere Bafra Sebze Üreticileri Birliği çatısı altındaki 13 üreticiye teslim edildi. Üreticilere beyaz lahana, karnabahar ve brokoli gibi çeşitli sebze fideleri verildi.

Bu fidelerle 550 ton kışlık sebze üretimi hedefleniyor.

İhracat ve beklenti

Yılmaz, projenin Samsun'un ihracatına katkı sağlayacağının altını çizdi. 2024 üretim sezonunda Rusya Federasyonu'na 199,6 ton bitkisel ürün ihraç edildiğini hatırlatan Yılmaz, projenin il ve ülke tarımına faydalı olmasını ve bol bereketli bir sezon olmasını diledi.

Programa katılanlar

Dağıtım törenine Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı ve Bafra Tahıl Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Toker de katıldı.

