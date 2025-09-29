Bafra Ovası'nda 11. Çeltik Hasat Günü: Hasat Başladı, Destekler Paylaşıldı

Yayın Tarihi: 29.09.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 16:57
Samsun'un Bafra ilçesinde 11. Çeltik Hasat Günü etkinliği Kelikler Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yetkililerden mesajlar

Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar törende yaptığı konuşmada, "Sabahın ilk ışıklarıyla başlayıp yazın sıcağıyla devam eden sürecin sonunda hasada başlıyoruz. Çiftçilerimiz sadece kendi evlerine değil, ülkemizin ekonomisine de katkı sağlıyor. Çeltik sıradan bir ürün değil bir geçim vesilesi, kültürümüzün parçası ve soframızın bereketidir." dedi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz tarımın stratejik bir sektör olduğuna işaret ederek, "Pandemi süreci ve Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş bize tarımın önemini gösterdi. Nüfus artıyor, iklim değişikliği tarımsal üretimi tehdit ediyor. Bir karış yer bile boş bırakmamalıyız." diye konuştu.

Yılmaz, Samsun'un 2024 verilerine göre çeltik üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını belirterek, "220 bin dekarda 173 bin ton üretimimiz var. Bakanlığımızın planlı üretim modeliyle yağmurlama ve damlama sulama yöntemlerini kullanarak sudan yüzde 70'e varan tasarruf sağlanabilir." ifadesini kullandı.

Çeltik üreticilerine verilen desteklere değinen Yılmaz, dekar başına temel destek, sertifikalı tohum ve organik tarım desteğiyle toplam 722 lira sağlandığını aktardı.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ise, "Bafra Ovası'nda 157 bin dekara çeltik ekildi. Türkiye'nin tükettiği pirincin yüzde 18'ini üretmekten gurur duyuyoruz." dedi.

Program akışı

Konuşmaların ardından biçerdöverle hasat başlatıldı, "Tarladan Sofraya Resim Sergisi" gezildi ve program pilav ikramıyla sona erdi.

Bafra Kaymakamı Altınpınar beraberindeki Yılmaz ile bir süre döver biçer makinesini kullandı.

