Bafra Ovası'nda çeltik rekoltesi 117 bin tonu aşacak

Bafra Ovası'nda çeltik hasadı sürüyor: Rekolte 117 bin tonu geçecek

Samsun'da Bafra Ovası'nda çeltik hasadı devam ediyor. Doğanca Mahallesi'nde 100 dönüm araziye çeltik eken Osman ve oğlu Ahmet Akbaş'ı ziyaret eden Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, saha incelemesinde bulundu.

Verim ve beklenen rekolte

Tosuner, ovada toplam 157 bin dekar çeltik ekili arazi bulunduğunu belirtti. Dekar başına verimin ortalama 750 kilogram olduğunu vurgulayan Tosuner, bunun 117 bin tonun üzerinde rekolte elde edileceğini gösterdiğini söyledi.

"Sebebi, çeltikte leke yok. Bafra Ovası'nda çeltiğin yüzde 80'i 60 randımanın üzerindedir." diyen Tosuner, bu yıl çeltiğin randımanının iyi olduğunu kaydetti.

Piyasa ve üretici memnuniyeti

Tosuner, çeltik alım fiyatlarının üreticiyi memnun ettiğini ifade ederek, "60 randıman çeltikte 40 liraya kadar alım yapılıyor." bilgisini paylaştı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bu yıl alıma girmedi; Tosuner, "Zaten TMO'ya çeltik götürmeye gerek yok, çeltik tarlada satılıyor, alıcı çok var." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım Kredi Kooperatifi'nin başlangıçta alım yapmadığını ancak sonrasında piyasada yer aldığını belirten Tosuner, "Şu an çiftçi memnun." dedi.

Destek talepleri ve gelecek hedefi

Tosuner, tarım ürünlerine verilen desteklerin artırılmasını talep ederek, "Desteklerden rahatsızlığımız yok ama stopaj ve faturalarda desteklerin biraz daha artırılmasını istiyoruz. Sadece çeltik değil, buğday ve arpayı da göz önüne alıyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Tosuner, gelecek yıl ovada çeltik ekim alanını 200 bin dekara çıkarmak istediklerini kaydetti.

Üreticiden saha raporu

Sarıköy Mahallesi'nde çeltik üretimi yapan Sefa Şenkal, 5 bin dönüm araziyi işlediklerini belirterek, "Mayısın son haftalarında çeltik ekimini yaptık. Ekim ayının 15'inden sonra çeltiğimizi hasat etmeye başladık. Bu yıl verim çok güzel. Çeltik fiyatları da güzel, memnunuz." dedi.

Samsun'da, Bafra Ovası'nda çeltik hasadı devam ediyor. Hasat döneminde, 117 bin tonun üzerinde rekolte elde edilmesi öngörülüyor.