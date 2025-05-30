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Bafra Ovası'ndaki Çeltik Üreticilerine Su Kullanımında Bilinçli Olma Uyarısı

Bafra Ziraat Odası, çeltik üreticilerine suyun bilinçli kullanılması konusunda uyarılarda bulundu, su kesintileri yaşanabileceği belirtildi.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 18:32
Bafra Ovası'ndaki Çeltik Üreticilerine Su Kullanımında Bilinçli Olma Uyarısı

Bafra Ovası'nda Çeltik Üreticilerine Su Kullanım Uyarısı

Samsun'un Bafra ilçesindeki çeltik üreticileri, sulama konusunda bir dizi uyarıyla karşı karşıya. Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, çeltik ekimi yapılan arazilerde incelemelerde bulundu.

Tosuner, gazetecilere yaptığı açıklamada, çeltik ekimine 26 Mayıs’ta başlandığını belirtti. Bafra Ovası'nda bu yıl toplam 150 bin dekar alana çeltik ekimi planlandığını vurguladı. Hırsa, Karıncak, Sarıköy ve Doğanca mahallelerindeki sulama kanallarını gezerek durumu değerlendirdi. Bu bölgelerde su kesintisi olmadığını ifade etti.

Yeşilyazı ve Altınova mahallelerinde de üreticilerle birebir görüşmeler yaptıklarını kaydeden Tosuner, "Kanallarda suyun yetersiz olduğunu gördük. Sulama birliği başkanlarıyla yapılan görüşmelerde, bir pompanın arızalı olduğunu ve diğer pompadan su akıtılacağını duyurdular. Bu akşamdan itibaren bu mahallelerde meydana gelebilecek susuzluk sorunlarının ortadan kalkacağı müjdelenmiştir," dedi.

Tosuner, sulama konusunda dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar olduğunu belirterek, "Bir çiftçi, 20 dönüm arazisine 3 hortumla su alıyor. Ancak bir diğer çiftçi, su kanalının önüne çuval koyarak suyu araziye vermeye çalışıyor. Bu tür davranışlar tarlalarda ciddi sorunlara yol açıyor," şeklinde konuştu.

Çiftçiler Bilinçli Olmalı

Bu yıl hava koşullarının soğuk olmasının çeltik ekim tarihini ertelediğine dikkat çeken Tosuner, "10 gün içerisinde bu suyun %80’i boşa denize akacak. Bu süreçte sulama birlikleri çalışmaya devam edecek. Ancak arızalar, elektrik kesintileri ya da su dinamosunun yanması gibi durumlar anında telafi edilemeyecek sorunlar olabilir," ifadelerini kullandı.

Tosuner, Yeşilyazı ile Koşuköy arasındaki toprak kanalların yanı sıra beton kanallara da su aktaran dinamoların elektrik problemleriyle karşı karşıya olduğunu belirtti. "Dinamolar ile ilgili gerekli müdahaleler yapılacak. Çiftçilerimizden sabırlı olmalarını ve üst kısımlardaki arazilerde su kullanımlarında lütfen bilinçli olmalarını istiyoruz. Bir hortum atacakları kanala 4 hortum atmasınlar ve kanalların önüne çuval koymasınlar," şeklinde uyarılarda bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde çeltik ekimi yapılan arazilerdeki sulama sorunları yerinde incelenerek...

Samsun'un Bafra ilçesinde çeltik ekimi yapılan arazilerdeki sulama sorunları yerinde incelenerek çiftçiler dinlendi.

Samsun'un Bafra ilçesinde çeltik ekimi yapılan arazilerdeki sulama sorunları yerinde incelenerek...

Samsun'un Bafra ilçesinde çeltik ekimi yapılan arazilerdeki sulama sorunları yerinde incelenerek çiftçiler dinlendi.

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