Bağcılar Belediye Başkanlığı İçin Seçim Yarından İtibaren Başlıyor

Bağcılar Belediye Başkanlığı için yapılacak belediye meclis toplantısı yarın gerçekleştirilecek. AK Parti İstanbul İl Başkanlığına aday gösterilen Abdullah Özdemir'in belediye başkanlığı görevinden ayrılması sonrasında, ilçenin yeni belediye başkanı için seçim yapılacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 9 Ocak Perşembe günü saat 15.00'te belediye meclisinde seçim yapılacak. Meclis üyeleri, toplanacak oylarla Bağcılar’ın yeni belediye başkanını belirleyecek.
Seçim sonuçlandıktan sonra, belediye başkanlığı makamında düzenlenecek devir teslim töreni ile yeni başkan, görevini Özdemir'den devralacak. Abdullah Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı olarak gösterilmesinin ardından görevi bırakmıştı.