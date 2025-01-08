DOLAR
35,38 -0,13%
EURO
36,51 0,2%
ALTIN
3.019,74 -0,39%
BITCOIN
3.389.850,65 0,92%

Bağcılar Belediye Başkanlığı İçin Seçim Yarından İtibaren Başlıyor

Abdullah Özdemir'in AK Parti İstanbul İl Başkanlığına aday gösterilmesiyle boşalan koltuk için yarın seçim yapılacak.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 15:24
Bağcılar Belediye Başkanlığı İçin Seçim Yarından İtibaren Başlıyor

Bağcılar Belediye Başkanlığı için yapılacak belediye meclis toplantısı yarın gerçekleştirilecek. AK Parti İstanbul İl Başkanlığına aday gösterilen Abdullah Özdemir'in belediye başkanlığı görevinden ayrılması sonrasında, ilçenin yeni belediye başkanı için seçim yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 9 Ocak Perşembe günü saat 15.00'te belediye meclisinde seçim yapılacak. Meclis üyeleri, toplanacak oylarla Bağcılar’ın yeni belediye başkanını belirleyecek.

Seçim sonuçlandıktan sonra, belediye başkanlığı makamında düzenlenecek devir teslim töreni ile yeni başkan, görevini Özdemir'den devralacak. Abdullah Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı olarak gösterilmesinin ardından görevi bırakmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf DEVA Partisi'nden İstifa Etti
2
Türkiye'nin İlk Cam Seyir Terası 210 Bin Ziyaretçiye Ev Sahipliği Yaptı
3
Fransa'dan Trump'ın Grönland Açıklamalarına Sert Tepki: 'AB, Egemen Sınırlarına İzin Vermeyecek'
4
CHP'nin Gündem Değerlendirmesi: Asgari Ücret ve Enflasyon Eleştirisi
5
Hatay Kırıkhan'da Çatı Katı Yangını: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
6
Tayland Polisi, Kaçırılan Çinli Aktörü Myanmar'da Buldu
7
Kayseri'de 3 Kişinin Ölümüyle Sonuçlanan Otobüs Kazası Devam Ediyor

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor