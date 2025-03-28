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Bağcılar Belediyesi'nden Saraybosna'da Kardeşlik İftarı

Bağcılar Belediyesi, Saraybosna'da düzenlediği 'kardeşlik iftarı' etkinliğiyle Bosna Hersekli vatandaşları bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 23:36
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 00:45
Bağcılar Belediyesi'nden Saraybosna'da Kardeşlik İftarı

Bağcılar Belediyesi, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da anlamlı bir organizasyona imza attı. 'Kardeşlik iftarı' etkinliği, Edhem Mulabdic Okulu spor salonunda gerçekleştirildi. Yüzlerce Bosna Hersekli için iftar masaları kuruldu ve etkinlik büyük ilgi gördü.

Bu özel organizasyona; Stari Grad Belediye Başkanı İrfan Cengic, Bağcılar Belediyesi Başkan Yardımcıları Ertuğrul Selçuk Güldüler ve Muharrem Erdal, Bağcılar Belediyesi Meclis Üyesi Muhammed Said Elkonca ile yerel yetkililer katıldı.

Program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi. Ayrıca, medrese öğrencileri tarafından Boşnakça ve Türkçe ilahiler seslendirildi. Kardeşlik iftarı, iki halk arasında güçlü bağların kurulmasına katkı sağladı.

Bağcılar Belediyesi, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "kardeşlik iftarı" düzenlendi. Edhem...

Bağcılar Belediyesi, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "kardeşlik iftarı" düzenlendi. Edhem Mulabdic Okulunun spor salonunda yüzlerce Bosna Hersekli için iftar masası kuruldu. Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen iftar organizasyonuna vatandaşlar ve şehirdeki turistler ilgi gösterdi.

Bağcılar Belediyesi, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "kardeşlik iftarı" düzenlendi. Edhem...

Bağcılar Belediyesi, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "kardeşlik iftarı" düzenlendi. Edhem Mulabdic Okulunun spor salonunda yüzlerce Bosna Hersekli için iftar masası kuruldu. Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen iftar organizasyonuna vatandaşlar ve şehirdeki turistler ilgi gösterdi.

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