Bağcılar'da Alt Geçitte Düşen Beton Parçaları Trafik Tehlikesi Yarattı

Bağcılar Taşocağı Yolu'ndaki alt geçitte kopan beton parçaları, bazı araçlara zarar verip trafik yoğunluğuna neden oldu; İBB ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 16:38
Taşocağı Yolu'nda yaşanan olay araç trafiğini olumsuz etkiledi

Bağcılar'da bulunan Taşocağı Yolu Caddesi üzerindeki alt geçitte kopan beton parçaları, yolda ilerleyen sürücüler için tehlike oluşturdu.

Sürücüler, yerdeki parçaların üzerinden geçmemek için manevra yapmak zorunda kalırken, bu durum yolda trafik yoğunluğu yaşanmasına neden oldu.

Alt geçitteki düşen parçaların bazı araçların üzerine düşmesi sonucu araç hasarı da meydana geldi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin düşen parçaları yoldan kaldırmasının ardından trafik akışı normale döndü.

