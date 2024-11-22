Bağcılar'da 'Anadolu Gibidir Bağcılar 2' Belgeselinin Gala Gecesi

Galası Yapılan Belgesel, Anadolu'yu Tanıtıyor

Bağcılar Belediyesi tarafından hazırlanmış olan 'Anadolu Gibidir Bağcılar 2' belgeselinin galası, Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda gerçekleştirildi. Anadolu ve Trakya'da çekilen 250 köyün görüntüleri ile zenginleştirilen belgeselin gösterimi, oldukça duygusal anlara sahne oldu.

Etkinliğe Katılım Yoğundu

Gala, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ve Belediye Başkanı Abdullah Özdemir gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Davetliler, şehitler ve gaziler için saygı duruşunda bulunmasının ardından İstiklal Marşı okundu ve belgesel izletildi.

Duygusal Anlar Yaşandı

Belgeseli izleyen katılımcılar, memleketlerini anımsayarak duygusal anlar yaşadı. Gala sırasında konuşan Binali Yıldırım, Bağcılar'ı tanımlarken şu ifadeleri kullandı: "Bağcılar, Anadolu demektir. Bağcılar, Evladı Fatihan demektir. Bağcılar, Türkiye'nin bir özeti demektir." Bu esnada, Bağcılar'ın 81 ilin farklı kültürel renklerine ev sahipliği yaptığını vurguladı.

Bağcılar'ın Kültürel Zenginliği

Yıldırım, ülkemizin sahip olduğu kültürel ve doğal zenginliklerin yanı sıra, insan kaynağının da değerli olduğunu belirtti. "Bu, bizim geleceğimiz için en büyük teminatımızdır." dedi.

Başkan Özdemir'den Vurgulu Mesajlar

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, belgesel ile birlikte ilçenin Anadolu'yu ve daha ötesini temsil ettiğine dikkat çekti. Özdemir, "Bu güzel toplulukla birlikte, İstanbul'un ve ülkemizin geleceği adına çok güzel işler yapma gayreti içerisindeyiz." dedi. Belgeselin ardından köylerine ait videoların derneklerle paylaşılacağını da duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.