Bağcılar'da Anlamlı 'Mevlid-i Nebi' Etkinliği

Bağcılar, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından düzenlenen 'Mevlid-i Nebi' etkinliğiyle Hz. Muhammed'i andı. Etkinlik, Bağcılar Meydanı'nda gerçekleştirildi ve katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Etkinlikte, ilahiler seslendirildi ve şiirler okundu. Ayrıca, katılımcılar Filistin'e destek vermek amacıyla çeşitli sloganlar attı. ‘Katil İsrail, Filistin'den defol’ ve ‘Gazze'ye bin selam’ gibi ifadelerle Filistin halkına desteklerini dile getirdiler.

Programda, Özgür Kudüs Platformu Başkanı Süleyman Kızılçınar etkinlikte bir konuşma yaptı. Kızılçınar, Müslümanların, Gazze'ye yardıma ihtiyaç duyan liderlerin arkasında durmaları gerektiğine vurgu yaptı. "Kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma İslami sorumluluktur. Aksa Tufanı'yla Siyonistlere karşı mücadele eden Hamas ve Filistin halkı yalnız bırakılmamalıdır. Tüm dünya Müslümanları, Gazze halkına borçludur," dedi.

Etkinliğe, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Müslüman Alimler Birliği Kudüs ve Filistin Kurulu Başkanı Mervan Ebu Ras ile farklı ülkelerden katılımcılar, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Bağcılar'da Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından "Mevlid-i Nebi" etkinliği düzenlendi.

Bağcılar'da Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından "Mevlid-i Nebi" etkinliği düzenlendi.