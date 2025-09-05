Bağcılar'da Balyozlu Kuyumcu Soygunu Girişimi: Motosikletli 4 Şüpheli Kaçtı

Bağcılar'da balyozlu kuyumcu soygunu girişimi

İstanbul Bağcılar'da hafta içinde gerçekleşen olayda, kapalı durumda olan bir kuyumcuya gelen motosikletli şüpheliler dükkânı balyozla soymaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Olayın detayları

Olay, Yıldıztepe Mahallesi Bağcılar Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. İş yeri, cuma namazı için kapatılmıştı. Bu sırada iki ayrı motosikletle önüne gelen kasklı 4 kişi, kepengi kaldırıp balyozla kapıyı kırmaya çalıştı.

Kapıyı kıramayan şüpheliler yanlarındaki balyozu alıp yan sokaktaki çöp kovasına attıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Soruşturma ve görgü tanıkları

İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı anlatan kurye Yusuf Şen, şüphelilerin bir anda geldiklerini ve yanlarında balyoz olduğunu belirterek, "Cam kapıyı kıramayınca kaçtılar. Çok zorlandılar, 4 kişilerdi, yüzleri kapalıydı, kaskları vardı, simsiyah giyinmişlerdi. Çevredeki esnaf müdahale etmeye çalıştı ama korkmadılar." dedi.

Polisin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.