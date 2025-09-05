DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,39 -0,56%
ALTIN
4.752,35 -1,31%
BITCOIN
4.670.302,36 -2,6%

Bağcılar'da Balyozlu Kuyumcu Soygunu Girişimi: Motosikletli 4 Şüpheli Kaçtı

Bağcılar'da cuma namazı sırasında kepengi kırıp soymaya çalıştıkları kuyumcudan kaçan motosikletli 4 şüpheli aranıyor; polis güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 16:19
Bağcılar'da Balyozlu Kuyumcu Soygunu Girişimi: Motosikletli 4 Şüpheli Kaçtı

Bağcılar'da balyozlu kuyumcu soygunu girişimi

İstanbul Bağcılar'da hafta içinde gerçekleşen olayda, kapalı durumda olan bir kuyumcuya gelen motosikletli şüpheliler dükkânı balyozla soymaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Olayın detayları

Olay, Yıldıztepe Mahallesi Bağcılar Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. İş yeri, cuma namazı için kapatılmıştı. Bu sırada iki ayrı motosikletle önüne gelen kasklı 4 kişi, kepengi kaldırıp balyozla kapıyı kırmaya çalıştı.

Kapıyı kıramayan şüpheliler yanlarındaki balyozu alıp yan sokaktaki çöp kovasına attıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Soruşturma ve görgü tanıkları

İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı anlatan kurye Yusuf Şen, şüphelilerin bir anda geldiklerini ve yanlarında balyoz olduğunu belirterek, "Cam kapıyı kıramayınca kaçtılar. Çok zorlandılar, 4 kişilerdi, yüzleri kapalıydı, kaskları vardı, simsiyah giyinmişlerdi. Çevredeki esnaf müdahale etmeye çalıştı ama korkmadılar." dedi.

Polisin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkentte Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Öldürülen Müesser Ünal Defnedildi
2
İstanbul'da 8 Eylül Pazartesi Toplu Ulaşım Ücretsiz (06.00-16.00)
3
Bağcılar'da Balyozlu Kuyumcu Soygunu Girişimi: Motosikletli 4 Şüpheli Kaçtı
4
Kazakistan'da 13 ton 183 kilogram kokain ele geçirildi
5
Çorum'da motosiklet yayaya çarptı: 2 kişi yaralandı
6
Samsun Kavak'ta Asfalt Kamyonunun Altında Kişi Hayatını Kaybetti
7
Bolu'da şüpheli maddeden etkilenen polislerden sonuncusu da taburcu edildi

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire