Bağcılar'da Bisikletçi Metin Ekici Motosiklet Kazasında Yaşamını Yitirdi

Bağcılar'da bisikletçi Metin Ekici motosikletle çarpıştı

Bağcılar'da motosikletle çarpışan bisiklet sporcusu Metin Ekici, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay yeri ve müdahale

Olay, Basın Ekspres Caddesi, İkitelli mevkisinde dün meydana geldi. Bisikletiyle Başakşehir yönüne giden Ekici, bir motosiklet ile çarpıştı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Metin Ekici ile ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Parçalanan bisiklet ve motosiklet yoldan kaldırıldı.

Cenaze töreni ve antrenörün açıklamaları

Hastanede hayatını kaybeden Ekici, Güngören Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Sarıyer'deki Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Takım antrenörü Gökhan Çimen, Ekici'nin lisansını yenilemek için yola çıktığını belirterek, "Sabah saatlerinde görüştük. Kendisini 12.00 gibi tekrar aradım ama ulaşamadım. Günde 4-5 kez telefonda konuşurduk. Daha sonra sosyal medya üzerinden bir arkadaş bana ulaştı. Kazanın fotoğraf ve videolarını iletti. Bu şekilde kaza yaptığını öğrendik. Kendisi karıncayı bile incitmeyecek biriydi, nur yüzlü bir insandı." dedi.