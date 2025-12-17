Bağcılar'da En İyi Kuaförler Engelliler İçin Yarıştı

Bağcılar'da kuaförler engelliler için yeteneklerini sergiledi

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen "3.Türkiye Engelliler İçin Yarışıyor" etkinliğinde dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen uzman kuaförler, engelli bireylerle bir araya gelerek anlamlı bir yarışmaya imza attı. Yarışma, engelliler için serbest stil saç kesimi ve tasarımı kategorilerinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte toplam 50 kuaför ter döktü; bunların 35'i erkek, 15'i kadın kuafördü. Gün boyunca renkli görüntüler yaşanırken, engelli bireylerin yüzlerindeki tebessüm yürekleri ısıttı. Performanslar jüri tarafından değerlendirilip, hak sahiplerine ödülleri takdim edildi.

Yetkililerden mesajlar

Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

"2026-2028 yılını kapsayan 2. Eylem Planı’yla da hep birlikte Türkiye yüzyılını engelsiz Türkiye yüzyılı ilan edeceğiz. Engelsiz üniversite projesini Bağcılar Belediyesi olarak hayata geçirdik. Bu kapsamda 7 bin 500 engelli kardeşimize sertifikalarını teslim ettik. Sosyal ve kültürel gezi etkinliklerimizi düzenlemekteyiz. Her yıl engelli kardeşlerimizi aileleriyle birlikte kampımızda misafir etmekteyiz. Sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Tekrar programda emeği geçen kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Böylesine güzel bir programı yalnız bırakmayarak katılımlarıyla bugün burada olan değerli Bağcılarlı kardeşlerime de teşekkür ediyor, sizleri Allah’a emanet ediyorum"

Katılımcı görüşleri

Hamza Öztürk: "Bağcılar Belediyemize çok teşekkür ediyoruz, mükemmeldi ve harikaydı, her şey çok güzeldi"

Nur Koçu: "Bugün engelli bireyleri güzelleştirmek, mutlu etmek ve bir gününe anlam katmak için buradayız. Onlara güzel hatıralar bırakmak için buradayız. Başkanımız aracılığıyla bizlere yardımcı olan, destek veren ve bu mutluluğa vesile olan başkanımıza teşekkür ederim"

Filiz Okçu (17 yıldır kuaförlük yapan katılımcı): "17 yıldır bu sektördeyim, kuaförüm. İlk defa Bağcılar Belediyesi’nin organizasyonuna katılıyorum ve inanın çok mutluyum. Çocuklardaki o heyecanı gördükçe en güzel ne yapabilirim çabasını sarf ediyorum"

Semanur Sert (engelli birey): "Örgü yaptılar, desen yaptılar, makyaj yaptılar, çok heyecanlanmıştım"

Kayra Kavuncu (kuaför): "Buraya geldik, heyecanlı bir şekilde geldik aslında. Çok çalıştım, sonucunu göreceğiz. Emeklerimin boşa çıkmayacağına inanıyorum."

Ömer Aksoy (yarışmada erkek kuaförler arasında birinci): "Sosyal sorumluluk projesi için katıldık buraya. Sinan hocamızın vasıtasıyla geldik. Elimizden geleni yaptık. Diğer arkadaşların hepsinin ayağına sağlık. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Sonuçta da jüriler beni birinci seçmişler. Herkes sağ olsun, teşekkür ederim"

Sonuç ve değerlendirme

Etkinlik, hem profesyonel kuaförler için rekabetçi bir platform sundu hem de engelli bireylerin sosyal hayata katılımını ve kendilerini iyi hissetmelerini sağladı. Jüri değerlendirmelerinin ardından ödüller sahiplerine takdim edildi ve program başarıyla sonlandırıldı.

