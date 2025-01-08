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Bağcılar'da Eski Eşini Öldüren Zanlının İzmir'deki Suçu Dehşet Verdi

Bağcılar'da eski eşini silahla öldüren V.A., İzmir'de de başka bir kişiyi ağır yaraladı. Zanlı, kolluk kuvvetlerinin takibinde.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 14:02
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 14:02
Bağcılar'da Eski Eşini Öldüren Zanlının İzmir'deki Suçu Dehşet Verdi

Bağcılar'da Trajik Olaylar Zinciri

Bağcılar'da Gülnaz A.'yı tartışma sırasında silahla vurarak öldüren V.A. (45) adlı şahsın durumu, İzmir'deki bir başka vahim olayla daha da çarpıcı hale geldi. Olay, 5 Ocak tarihinde 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi.

İlk Olay: Eski Eşinin Ölümü

Bir tartışma esnasında eski eşi Gülnaz A.'yı vurarak ağır yaralayan V.A., olay sonrası hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı kadının durumunun kritik olduğunu belirlerken, ne yazık ki hayatını kaybettiğini duyurdular.

İzmir'deki İkinci Olay: Ağır Yaralı Bir Adam

Olay sonrasında İzmir'e kaçan V.A.'nın, burada M.A.U. (56) isimli bir kişiyi, eski eşiyle ilişkisinin olduğu iddiasıyla silahla ağır yaraladığı belirlendi. Yaralı, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis Takibi Sürüyor

Çeşitli suçlardan kaydı olan zanlının yakalanması için polis tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor. V.A.'nın yakalanması, her iki olayda da mağdurların ve ailelerinin adalet arayışının önemli bir adımı olacaktır.

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