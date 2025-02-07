Bağcılar'da İki Polisi Bıçakla Yaralayan Şüpheli Yakalandı!

Olayın Gelişimi

İstanbul Bağcılar'da, 26 yaşındaki Hayrullah B. isimli şüpheli, Bağcılar Caddesi'nde iki polis memuruna bıçakla saldırdı. Saldırı anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Saldırı Anı ve Yaralıların Durumu

Polis memurları M.E.K. ve F.İ., ekip otosunun kapısını açan Hayrullah B. tarafından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis memurları, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüphelinin Yakalanması

Olayın ardından kaçan şüpheli, İnönü Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından bıçakla yakalandı. Hayrullah B.'nin, daha önceki suç kaydı olarak oto hırsızlığı bulunduğu belirtiliyor.