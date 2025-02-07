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Bağcılar'da İki Polisi Bıçakla Yaralayan Şüpheli Yakalandı!

Bağcılar'da iki polis memurunu bıçakla yaralayan şüpheli güvenlik kamerası kayıtları ile yakalandı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 15:19
Bağcılar'da İki Polisi Bıçakla Yaralayan Şüpheli Yakalandı!

Olayın Gelişimi

İstanbul Bağcılar'da, 26 yaşındaki Hayrullah B. isimli şüpheli, Bağcılar Caddesi'nde iki polis memuruna bıçakla saldırdı. Saldırı anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Saldırı Anı ve Yaralıların Durumu

Polis memurları M.E.K. ve F.İ., ekip otosunun kapısını açan Hayrullah B. tarafından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis memurları, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüphelinin Yakalanması

Olayın ardından kaçan şüpheli, İnönü Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından bıçakla yakalandı. Hayrullah B.'nin, daha önceki suç kaydı olarak oto hırsızlığı bulunduğu belirtiliyor.

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